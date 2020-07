MotoGP – Yamaha : L'avenir de Rossi est presque scellé

Vingt-et-un ans après ses débuts dans l’élite de la moto, qui s’appelait encore « 500cm3 » à l’époque, Valentino Rossi devrait toujours être là la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a confié le pilote italien de 41 ans à Sky Sports Italia ce mercredi, à quatre jours du coup d’envoi de la saison de MotoGP, à Jerez. « J'ai envie de continuer à courir et il est presque sûr que je serai chez Yamaha-Petronas en 2021. On discute avec les gars de l'équipe Petronas. Ce n'est pas vrai que j'ai déjà signé, on en est même loin. Pour l'instant, on discute mais je peux dire à 99% que je serai encore en piste la saison prochaine. »

Chassé-croisé Rossi - Quartararo

En 2021, « Le Docteur » devrait faire équipe avec son compatriote Franco Morbidelli au sein de l’équipe Petronas Yamaha SRT, où il remplacera le Français Fabio Quartararo, qui va grimper dans la hiérarchie Yamaha pour rejoindre Maverick Vinales au sein du team Monster Energy. Sacré champion du monde en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009, Valentino Rossi n’a plus réussi à être couronné depuis onze ans, finissant notamment trois deuxième entre 2014 et 2016. Incapable de gagner un Grand Prix depuis celui des Pays-Bas en 2017, il a même terminé à une triste septième place mondiale en 2019.