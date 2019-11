MotoGP-Tests Jerez: Marquez souffre d'une subluxation de l'épaule

Marc Marquez a lourdement chuté ce lundi lors des tests MotoGP disputés à Jerez en Andalousie. Il est tombé dans le virage 13 et souffre d'une subluxation de l'épaule droite, annonce Marca. L'octuple champion du monde a néanmoins poursuivi les tests des deux châssis à sa disposition en vue de 2020.

L'Espagnol, qui fera équipe avec son frère Alex, champion du monde Moto2, au sein de l'écurie Honda Repsol la saison prochaine semble parvenir à tenir le choc puisque malgré la douleur, il a signé le meilleur chrono matinal devant les Suzuki de Rins et Mir ainsi que les Yamaha de Vinales et Quartararo.

Hoy hemos tenido un susto en el hombro derecho pero todo bien! Seguimos trabajando!

Today I had a fright in the right shoulder, but I’m fine! Keep working!#JerezTest pic.twitter.com/5Go2sWzdmS