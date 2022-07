MotoGP : Suzuki acte son départ

ENDING MOTOGP™ AND EWC FACTORY PARTICIPATION AT THE END OF THE 2022 SEASON

Suzuki Motor Corporation and Dorna have come to an agreement to terminate Suzuki’s participation in MotoGP at the end of the 2022 season: https://t.co/xnHwlWa5tk pic.twitter.com/eSLmLDNLMR



— Suzuki Racing (@SuzukiOfficial) July 13, 2022

Suzuki veut se tourner vers l'avenir

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Alors que la finalité était annoncée depuis quelques semaines maintenant,Si la firme nippone était sous contrat jusqu'en 2026 avec Dorna Sports, le promoteur espagnol de la compétition, des négociations ont eu lieu entre les deux parties et ont visiblement abouti à un accord entre les différentes parties. C'est ainsi que le communiqué de la marque précise que «», alors que la participation des Japonais au Championnat du monde d'endurance (WEC) va également toucher à sa fin. Après une pause de 2011 à 2015, Suzuki va donc à nouveau stopper ses activités dans la catégorie-reine de la moto. Le titre de champion du monde des pilotes de Joan Mir en 2020 sera a priori leur dernier coup d'éclat.Les courses de motos ont toujours été un lieu difficile pour l'innovation technologique, y compris la durabilité et le développement des ressources humaines. (...) Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude à tous nos fans, pilotes et toutes les parties prenantes qui nous ont rejoints et nous ont soutenus avec enthousiasme depuis la phase de développement depuis notre retour en MotoGP, a notamment déclaré Toshihiro Suzuki, le directeur délégué et président de la firme japonaise, dans un communiqué.Merci pour votre soutien. » Pour rappel, les deux pilotes qui officient en MotoGP devraient rebondir chez Honda, avec l'équipe d'usine des Nippons ou avec l'écurie satellite Honda-LCR.