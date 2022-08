MotoGP : Quartararo se voit bien essayer une Formule 1

Grand prix de Belgique

Quartararo n’en a pas parlé avec Hamilton

Fabio Quartararo souhaiterait-il faire comme Valentino Rossi ? Alors que « The Doctor » a effectué plusieurs séances d’essais privés au volant d’une Formule 1 de l’écurie Ferrari, le champion du monde en titre du MotoGP a confirmé avoir en tête l’idée d’essayer une monoplace dans un avenir proche. « Faire des essais avec Mercedes, c’est quelque chose sur lequel je travaille, mais ce n’est pas quelque chose qui est prévu à ce stade, a confié le pilote tricolore ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse préalable aux premiers essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce week-end à Silverstone. Il est toutefois évident que c’est quelque chose que j’ai envie d’essayer. » Proche de Lewis Hamilton, avec lequel il a passé quelques jours de vacances et auquel il a rendu visite récemment lors du Grand Prix de France, Fabio Quartararo affirme avoir fait le premier pas. « J’ai été au simulateur, je suis monté dans la monoplace mais je n’ai pas encore eu l’opportunité de l’essayer », a ajouté « El Diablo ».Alors qu’il a pu s’essayer l’an passé sur le simulateur installé dans l’usine de l’écurie Mercedes, à Brackley, Fabio Quartararo a confié que l’expérience avait été « incroyable » et lui a donné l’envie d’aller plus loin. Toutefois, il a assuré ne pas avoir évoqué le sujet récemment avec Lewis Hamilton. « J’ai passé une bonne journée avec Lewis Hamilton mais nous n’avons pas parlé de compétition, on a juste pris du plaisir en faisant du surf et du jet-ski, c’était une bonne journée », a confié le Niçois face à la presse. Si cet essai en F1 devait se concrétiser, Fabio Quartararo se mettrait dans les pas de Valentino Rossi, mais également de pilotes comme Jorge Lorenzo, Marc Marquez ou Dani Pedrosa qui, par l’entremise de sponsors communs, ont pu prendre le volant de monoplaces Mercedes ou Red Bull Racing. Ce que Fabio Quartararo pourrait obtenir, c’est un échange avec Lewis Hamilton à ‘l'image de ce qui avait été fait en 2019 entre le Britannique, qui avait pris le guidon de la Yamaha M1, et Valentino Rossi, alors au volant de la Mercedes.