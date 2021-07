MotoGP : Morbidelli absent pour trois Grands Prix, Crutchlow appelé à le remplacer

Crutchlow to join PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team for next 3 races

PETRONAS Yamaha SRT welcomes Cal Crutchlow to the Malaysian squad as stand-in for Franco Morbidelli, who continues his recovery from left knee surgery.









Crutchlow heureux de pouvoir dépanner

Cal Crutchlow ne sera pas resté bien longtemps loin des Grands Prix. Après avoir quitté l’écurie Honda LCR en fin de saison dernière, le Britannique est devenu le pilote essayeur attitré du constructeur japonais Yamaha, remplaçant à ce rôle Jorge Lorenzo. Mais celui qui a remporté trois courses en MotoGP va retrouver l’ambiance du paddock comme pilote titulaire à l’occasion des trois prochains Grands Prix. En effet, l’écurie Petronas SRT a confirmé que Franco Morbidelli ne sera pas apte à reprendre le guidon avant plusieurs semaines. Blessé au genou gauche, le pilote italien a déjà manqué le Grand Prix des Pays-Bas afin d’être opéré et de retrouver au plus vite son meilleur niveau. Une convalescence qui va se poursuivre et qui a imposé à l’écurie malaisienne de trouver une solution de rechange après avoir aligné l’Américain Garrett Gerloff, pilote Yamaha en championnat du monde Superbike, sur le circuit d’Assen.L’écurie Petronas SRT s’est alors tournée une nouvelle fois vers Yamaha qui a proposé à son partenaire les services de son pilote d’essais. C’est ainsi que Cal Crutchlow va rejoindre Valentino Rossi à l’occasion des deux courses organisées sur le Red Bull Ring, le Grand Prix de Styrie puis le Grand Prix d’Autriche. Le Britannique aura également l’occasion d’évoluer devant son public pour le retour au calendrier de Silverstone deux ans après le dernier Grand Prix de Grande-Bretagne. « C'est génial d'être de retour chez Yamaha cette année en tant que pilote d'essai officiel et de pouvoir dépanner quand c'est nécessaire. Tout le monde y trouve son compte, a confié Cal Crutchlow dans un communiqué. J'ai hâte de piloter pour Petronas Yamaha SRT lors des trois prochains Grands Prix. Évidemment, ce n'est pas dans les meilleures circonstances et je souhaite à Franco Morbidelli un bon rétablissement, j'espère qu'il reviendra en forme après son opération du genou. Je suis sûr qu'il le fera parce qu'il a piloté de manière fantastique ces deux dernières années. » Trois courses pour lesquelles le Britannique ne se met pas de pression et espère pouvoir apporter un retour technique à Yamaha.