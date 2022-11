MotoGP : Martin intouchable en qualifications à Valence, Quartararo prend l'ascendant sur Bagnaia

Quartararo placé pour cravacher

MOTOGP - GRAND PRIX DE VALENCE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q2 - Samedi 5 novembre 2022

Le duel est bel et bien lancé ! Alors que le Grand Prix de Valence sera décisif pour l’attribution du titre de champion du monde MotoGP, la séance de qualifications a donné le ton en vue de la course qui aura lieu sur 27 tours ce dimanche. Très tôt, Jorge Martin s’est installé au sommet de la hiérarchie et n’a jamais été rattrapé. Bouclant son meilleur tour en 1’29’’621, le pilote Pramac est allé chercher une troisième pole position consécutive après l’Australie et la Malaisie, sa cinquième de la saison au guidon d’une Ducati impressionnante sur le Circuit Ricardo-Tormo. Dans les derniers instants de la Q2, Marc Marquez a un peu plus confirmé que les circuits antihoraires conviennent à ses qualités mais le pilote Honda a échoué à 205 millièmes de la référence établie par son compatriote. Jack Miller, qui est allé à la faute dans sa dernière tentative, a finalement concédé 213 millièmes au « Martinator ». Mais les yeux se sont essentiellement tournés vers Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo, lancés dans un duel au couteau pour le titre mondial en terre espagnole.Ce qu’il ressort de ces qualifications, c’est que l’Italien ne s’est pas montré à son aise. Longtemps à la 12eme et dernière place, celui qui aborde cette dernière course avec 23 points d’avance sur le tenant du titre, « Pecco » a poussé à l’occasion de son dernier passage en piste mais le résultat est loin de ses espérances. Concédant 428 millièmes de seconde, Francesco Bagnaia n’a pas pu faire mieux que la huitième place et s’élancera de la troisième ligne. Fabio Quartararo, quant à lui, a une nouvelle fois pu aller au-delà du potentiel de sa Yamaha. Dans un ultime tour effectué avec le mors aux dents, « El Diablo » a tout donné pour remonter au quatrième rang, afin de prendre le départ ce dimanche depuis la deuxième ligne. Au guidon d’une moto pas à l’aise dans le trafic, le Niçois devra prendre un départ canon pour s’installer en tête dans les premiers tours et se donner une chance de conserver la couronne mondiale. Francesco Bagnaia, qui a pour seul impératif de terminer dans les quatorze premiers, devra gérer un départ au cœur du peloton. Alors que Johann Zarco, parti à la faute dans son dernier tour, sera juste derrière le chef de file du clan Ducati, « Pecco » pourra compter sur Jorge Martin et Jack Miller, qui auront pour mission d’empêcher « El Diablo » de gagner ce dimanche à Valence.Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’205Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’213Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’279Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’319Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’334Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’418Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’428Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’481Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’503Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 0’’522Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’620