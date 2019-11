MotoGP: Marquez va se faire opérer de l'épaule

Meilleur temps de la dernière séance des essais libres de Jerez, mardi, Marc Marquez n'en a pas moins été contraint de se rendre à l'évidence. Victime d'une lourde chute lundi lors de la première journée en Andalousie, l'octuple champion du monde victime d'une subluxation de l'épaule, qui ne l'avait pas empêché de poursuivre les tests, va tout de même se faire opérer de l'épaule droite.

«J'aurais aimé avoir des vacances cet hiver et profiter un peu après cette année 2019 fantastique mais je devoir me faire opérer de l'épaule gauche», a expliqué le pilote Honda pour Marca. Il sait d'autant mieux ce qui l'attend qu'il s'était fait opérer de l'autre épaule il y a tout juste un an. A la différence que l'épaule gauche était très abîmée et qu'il s'agit cette fois d'une opération préventive consécutive à des chutes à Sepang puis à Jerez.

Marquez a beaucoup consulté son médecin avant de prendre sa décision. Il a déjà rendez-vous à Barcelone avec le docteur Xavier Mir, le chirurgien qui l'avait opéré l'année dernière.