MotoGP : Marquez prolonge son contrat jusqu'à fin 2024

« C'est un champion unique qui mérite un contrat unique »



Le champion du monde 2019 Marc Marquez (27 ans) préfère jouer la continuité. En effet, le pilote espagnol, sextuple champion du monde en MotoGP, a signé un nouveau bail avec l'écurie Honda, jusqu'à la fin de l'année 2024, soit une prolongation de contrat de quatre saisons supplémentaires. Depuis 2013 et ses débuts dans la catégorie reine, Marquez ne laisse que des miettes à ses adversaires, lui qui a notamment remporté six des sept derniers titres mondiaux.« Depuis notre première année de collaboration, nous avons goûté au succès, et je suis très heureux de continuer à faire partie de la famille Honda. Le HRC me donne la confiance me permettant de poursuivre ce partenariat afin d'atteindre nos objectifs communs et de continuer notre histoire couronnée de succès », a ainsi notamment déclaré Marquez.Si ce dernier est encore là en 2024, il sera alors resté 12 ans dans la même écurie. Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, il s'agit là de sa quatrième prolongation. De son côté, Yoshishige Nomura, le président de HRC, a également réagi à la nouvelle : « Nous sommes heureux d'annoncer qu'après la saison en cours, Marc restera dans la famille Honda pour quatre années supplémentaires.C'est un champion unique qui mérite un contrat unique. J'ai une confiance totale en ce partenariat et je souhaite à tout le monde un succès continu. »