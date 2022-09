MotoGP : L'édition 2023 du Grand Prix de France est prévue le 14 mai

Le calendrier 2023 du championnat du monde de MotoGP commence à se dévoiler petit à petit. Pas plus tard que ce jeudi, c'est la date du Grand Prix de France qui a ainsi été rendue publique. Une officialisation effectuée par le promoteur du prestigieux événement français lui-même. La prochaine édition de cette course, comptant pour le championnat du monde de la spécialité et qui se déroulera sur le circuit Bugatti du Mans, a été programmée pour le dimanche 14 mai prochain. Une annonce effectuée à travers un communiqué par l'organisateur de cette manche de championnat, qui s'est tenue, en cette année 2022, le 15 mai dernier : "Rendez-vous au Mans les 12-13-14 mai 2023." Soit ce qui correspond à un week-end complet et traditionnel de course. "Comme tous les ans, la date du Grand Prix de France sera officielle une fois que le calendrier complet du championnat du monde sera publié par la FIM (ndlr : Fédération internationale de motocyclisme)", apprend-t-on également et notamment.

Un début de saison au Portugal

En ce qui concerne le reste de la saison 2023, le calendrier de cette dernière doit encore être dévoilé. Un programme qui devrait être rendu public à l'occasion du mois d'octobre prochain. Un futur calendrier qui pourrait ainsi être composé d'un total de 21 courses. Ce qui était prévu, au préalable, cette année, avant finalement l'annulation du Grand Prix de Finlande. L'année prochaine, chaque manche du championnat du monde de MotoGP sera alors composée de deux courses en tout. Soit un sprint programmé le samedi suivi du Grand Prix le dimanche. Cette saison 2023 débutera le 26 mars prochain, avec le Grand Prix du Portugal, comme l'avait déjà annoncé la FIM. Le championnat du monde commencera ainsi pour la toute première fois en Europe depuis la saison 2006, après des années à avoir été lancé du côté du Qatar.