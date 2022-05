MotoGP : L'écurie RNF s'allie à Aprilia dès la saison prochaine

BREAKING NEWS💥@rnfracingteam to line up in next year’s grid with two Aprilia RS-GP bikes pic.twitter.com/n53edXkYmb

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

Razali veut « travailler main dans la main » avec Aprilia

Massimo Rivola avait annoncé que des nouvelles étaient attendues « très bientôt ». Il n’a finalement pas fallu attendre plus de 24 heures. Revenu en MotoGP en 2015 aux côtés de l’écurie Gresini avant de monter sa propre écurie cette saison, la marque italienne Aprilia va prendre un peu plus de place sur la grille de départ MotoGP dès la saison prochaine. Alors que la RS-GP est devenue une machine à même de gagner cette année avec Aleix Espargaro, la marque de Noale fournira deux motos supplémentaires à une équipe « satellite » déjà en place dans le paddock. Fondée par Razlan Razali sur ce qu’il restait de l’équipe Petronas SRT engagée en MotoGP entre 2019 et 2021, l’écurie RNF ne prolongera pas son partenariat avec Yamaha, qui n’avait pas pris de risques en ne signant qu’un contrat d’un an. Au lendemain des prolongations de contrat d’Aleix Espargaro et Maverick Viñales, la marque Aprilia a confirmé un partenariat de deux ans avec deux en option avec RNF.Alors que Yamaha ne devrait plus engager que ses deux motos officielles en 2023, Aprilia bénéficiera de quatre machines dont une de celles confiées à RNF pourrait revenir au jeune pilote italien Celestino Vietti. « Nous sommes absolument ravis de ce partenariat avec Aprilia. Notre philosophie reste de travailler main dans la main avec l'équipe d'usine pour développer des pilotes qui finiront dans le team d'usine Aprilia, a confié dans un communiqué Razlan Razali. Nous les aiderons dans leur évolution afin de nous assurer que nous continuons à être compétitifs et finalement à gagner avec Aprilia. » Massimo Rivola, patron d’Aprilia, s’est réjoui d’avoir trouvé un partenaire pour les saisons à venir. « Le département de course de Noale est un véritable patrimoine de connaissances, de gestion sportive ainsi que de culture technique appliquée aux motos les plus performantes, a déclaré ce dernier. Nous avons en RNF Racing un partenaire qui saura mettre en valeur et exploiter ce patrimoine extraordinaire. »