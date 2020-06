MotoGP : Le nouveau calendrier présenté la semaine prochaine ?

Bientôt la fin de l’attente pour les passionnés de MotoGP ? La saison 2020 n’a toujours pas commencé en raison de la pandémie de coronavirus, mais la semaine prochaine, on devrait en savoir plus sur la suite des événements. Un nouveau calendrier 2020 devrait en effet être dévoilé, selon Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna, le promoteur du championnat, qui s’est exprimé dans une vidéo ce mercredi. « Nous espérons présenter notre calendrier la semaine prochaine.

Si tout cela se passe bien, nous commencerons le 19 juillet à Jerez et les dernières courses auront lieu en novembre, soit de 12 à 13 courses, a expliqué le dirigeant. Pour les courses non-européennes qui n’ont pas été annulées, c’est-à-dire la Thaïlande, la Malaisie, les Etats-Unis et l’Argentine, nous avons une échéance à la fin juillet pour dire si nous continuons ou non. Après les deux premières courses, nous verrons si le calendrier est composé de 12, 13 ou davantage d’épreuves avec un maximum de 16. »

Sept Grands Prix déjà annulés

A ce jour, sept Grands Prix ont d’ores et déjà été annulés (Qatar, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Grande-Bretagne, Japon et Australie), quatre ont été reportés (Espagne, France, Italie et Catalogne). Encore un peu de patience pour connaitre le nouveau calendrier…