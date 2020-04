MotoGP : Le Grand Prix de Finlande reporté

Au tour de la Finlande ! Après l’Espagne, la France, l’Italie, la Catalogne, l’Allemagne, l'Argentine, les Amériques, Valence, Aragon, la Thaïlande et les Pays-Bas, c’est au tour du Grand Prix moto de Finlande d’être reporté en raison de la pandémie de coronavirus (le Grand Prix du Qatar, qui devait ouvrir la saison, est quant à lui annulé). De retour au calendrier de l’élite de la moto pour la première fois depuis 1982, le Grand Prix de Finlande n’aura pas lieu le 12 juillet comme prévu. En effet, le gouvernement finlandais a décidé d’interdire tous les rassemblements de plus de 500 personnes jusqu’au 31 juillet dans le pays, où le coronavirus a tué 177 personnes à ce jour.

Début de saison au mieux le 9 août

« La décision de report la course finlandaise de MotoGP est prise par Dorna Sports, détentrice des droits de la discipline, et les propriétaires du circuit du KymiRing en accord avec les instructions du gouvernement finlandais. Dorna Sports a promis d'annoncer le futur du Grand Prix de Finlande MotoGP dès que possible », font savoir les organisateurs.Avec ce report du Grand Prix de Finlande, la saison ne pourra pas débuter, au mieux, avant le 9 août en République tchèque.