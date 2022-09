MotoGP : Le déroulé d'un prochain week-end de 2023, avec les courses sprint, dévoilé

La prochaine saison de MotoGP continue de se dévoiler. L'introduction de courses sprint au calendrier de l'année prochaine était d'ores et déjà officielle, et ce même depuis le mois dernier, lorsque cela avait été annoncé à l'occasion du Grand Prix d'Autriche. Pas plus tard que ce samedi, à l'occasion d'une conférence de presse, Carlos Ezpeleta, qui n'est autre que le directeur des sports de Dorna, à savoir le promoteur du MotoGP, a donné des précisions et surtout dévoilé ce à quoi ressemblera l'organisation d'un week-end de course, en 2023, dans cette fameuse discipline. Un programme particulièrement chargé pour les différents pilotes, suite à l'arrivée de cette grosse innovation, et notamment le samedi. C'est, en effet, ce jour-là que la course sprint se déroulera. Et plus précisément lors de l'après-midi, à 15h00.

La grille du GP déterminée par les qualifications

Toutefois, celle-ci n'aura aucun rôle à jouer dans l'optique de la grille de départ du Grand Prix qui aura toujours lieu le dimanche. Cette grille restera toujours déterminée par les résultats à l'issue des qualifications. Ces dernières en feront également de même pour la grille de la course sprint. Cette fameuse course sprint correspondra à la moitié d'un Grand Prix, et les points seront également réduits de moitié, à savoir douze pour le grand vainqueur, et compteront toutefois bel et bien pour le championnat du monde de la spécialité. Pour ce qui est des qualifications, c'est le cumul des résultats des essais libres 1 et 2 qui détermineront les places en qualifications 1 et 2. Ce week-end, c'est la saison 2022 qui se poursuit, puisque les pilotes disputent le Grand Prix d'Aragon.



Le programme d'un week-end de MotoGP à partir de 2023

Vendredi (10h45) : essais libres 1 (45 min)

Vendredi (15h00) : essais libres 2 (60 min)

Samedi (10h10) : essais libres 3 (30 min)

Samedi (10h50) : qualifications 1 (15 min)

Samedi (11h15) : qualifications 2 (15 min)

Samedi (15h00) : course sprint

Dimanche (9h40) : warm-up (10 min)

Dimanche (14h00) : Grand Prix