MotoGP - GP d'Italie : Quartararo était le plus fort !

May 30, 2021 14:35 Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté le Grand Prix d'Italie ce dimanche au Mugello, signant ainsi sa troisième victoire de la saison, devant Joan Mir et Miguel Oliveira. Le pilote français a notamment profité de la chute de Francesco Bagniaia pour s'échapper. Il est plus que jamais en tête du champi