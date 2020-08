MotoGP - GP de Styrie (qualifs) : Première pole pour Espargaro, Zarco troisième pour rien, Quartararo dixième

MOTOGP / GRAND PRIX DE STYRIE (AUTRICHE)

Séance de qualifications - Samedi 22 août 2020

Johann Zarco (FRA/Ducati) à 0"052

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0"286

Devant à l’occasion des essais libres vendredi, Pol Espargaro a magnifiquement confirmé en signant la première pole position de sa carrière en MotoGP ce samedi au Grand Prix de Styrie. Le pilote KTM, âgé de 29 ans, n’avait terminé que trois fois dans le Top 3 d’une séance de qualifications depuis ses débuts dans l’élite en 2014, mais il semble au-dessus de ses adversaires depuis le début du week-end.Le troisième temps est revenu à un pilote revanchard, Johann Zarco, vilipendé après son crash de dimanche dernier sur ce même Red Bull Ring de Spielberg et contraint de partir des stands dimanche. Malgré un poignet opéré mercredi, le pilote français a réussi plusieurs tours de grande qualité, lors des essais 3 et 4 samedi matin, et en Q1 et Q2 dans l’après-midi, pour aller décrocher ce troisième chrono. Même s’il aura du mal à briller dimanche au vu de sa pénalité, le pilote Ducati a une nouvelle fois prouvé qu’il fallait compter sur lui cette saison. En revanche, Fabio Quartararo a confirmé que le circuit autrichien n’était pas fait pour sa Yamaha, en réussissant seulement le neuvième temps. Mais tout peut se passer dimanche, surtout que la pluie pourrait venir bouleverser la course.2- Takaaki Nakagami (JAP/Honda) à 0"0223->>> partira des stands4- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0"0985- Jack Miller (AUS/Ducati) à 0"120...10-...En Moto3, la pole est revenue à l’Argentin Gabriel Rodrigo (23 ans) pour la première fois de la saison, alors que le leader du championnat, l’Espagnol Albert Arenas, n’a pu faire mieux que neuvième. Grande première également pour Aron Canet (20 ans), qui signe sa première pole pour sa première saison en Moto2. Luca Marini, le leader du championnat, s'est raté et ne partira qu'en onzième position.