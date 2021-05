MotoGP - GP de France (essais libres) : Marc Marquez et Fabio Quartararo s'illustrent

Avant le Grand Prix de France, les pilotes de MotoGP ont eu l'occasion de rouler sur la piste du Mans dans toutes les conditions météorologiques possibles. Ce samedi, lors des deux dernières séances d'essais libres, la météo était variable avec une alternance de pluie et d'éclaircies qui a gêné plus d'un pilote. Il y a eu plusieurs chutes sans gravité qui ont notamment impliqué Jack Miller, Pol Espargaro ou Marc Marquez. Pour ce dernier, à l'image de la météo, le ressenti a été changeant. Avant de chuter lors de la quatrième séance d'essais libres, il a commencé la journée avec le meilleur chrono lors de la troisième.. Juste avant les qualifications, c'est Fabio Quartararo qui s'est illustré en réalisant un nouveau temps de référence.Le Niçois, qui n'avait eu que le 19eme temps de la séance matinale, a bouclé un tour en 1'32''857, soit sept millièmes de mieux qu'Alex Rins et 15 que Franco Morbidelli. Sixième ce matin, Johann Zarco ne s'est classé que seizième à la mi-journée.Une bonne chose tant les enseignements à tirer de ces séances d'essais libres pourraient être limités tant les conditions météorologiques ont été changeantes. Pour le début des qualifications, le ciel sarthois sera menaçant et la pluie pourrait s'inviter au circuit Bugatti jusqu'à la course de dimanche.