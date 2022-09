MotoGP - GP d'Aragon : Bastianini s'impose sur le fil, Quartararo chute

Quatrième victoire pour Bastianini

Acosta et Guevara gagnent en Moto 2 et Moto3

Le Grand Prix d’Aragon a peut-être marqué un tournant dans cette saison 2022 ! Francesco Bagnaia a poursuivi son magnifique son été en montant sur son cinquième podium d’affilée, pendant que son rival pour le titre mondial Fabio Quartararo a chuté dès le premier tour et a dû abandonner ! Le suspense est donc relancé, avec ces 20 points repris par l’Italien au Français, pour en compter désormais dix de retard à cinq Grands Prix de la fin ! Parti sixième sur la grille, le champion du monde savait qu’il n’était pas favori face au pilote Ducati, bien plus rapide dans la longue ligne droite. Mais il n’a même pas eu le temps de se mêler à la lutte.Le Niçois est parvenu à se relever, mais il a perdu très gros ce dimanche.Car devant, Francesco Bagnaia a mené pendant 22 des 23 tours, avant de se faire doubler par son futur coéquipier chez Ducati (qui décroche d'ailleurs le titre mondial des constructeurs), Enea Bastianini. Après plusieurs tentatives infructueuses durant la course, le pilote Gresini a attendu le dernier moment pour prendre le meilleur sur son compatriote, et le devancer de seulement 42 millièmes sur la ligne.. Il s’agit de la quatrième victoire cette saison de Bastianini, après le Qatar, les Amériques et la France. Derrière, la bataille a été rude entre Brad Binder (auteur d’un superbe départ), Aleix Espargaro et Jack Miller, qui se sont tiré la bourre pendant tout le Grand Prix, et c’est l’Espagnol d’Aprilia qui monte sur la troisième marche du podium, devant le Sud-Africain de KTM et l’Australien de Ducati. Johann Zarco, parti cinquième, a comme souvent rencontré des difficultés au départ, et termine huirième après une course sans relief. Quant à Marc Marquez (Honda), pour son grand retour après trois mois d’absence, il a dû abandonner, puisqu’après avoir été percuté par Fabio Quartararo, une partie du carénage de la moto du Français est rentrée dans son pneu, puis c’est Takaaki Nakagami qui l’a heurté avant de chuter, et la moto de Marquez s’est mise à fumer. Il espère connaitre un peu plus de chance dimanche prochain au Japon, tout comme Quartararo d'ailleurs.En Moto2, l’Espagne s’est offert un triplé, avec la victoire de Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) devant Aron Canet (Flexbox HP40) et Augusto Fernandez (RED Bull KTM Ajo). Il s’agit de la deuxième victoire du pilote de 18 ans (après l’Italie), et depuis Marc Marquez, aucun pilote aussi jeune n’avait gagné deux courses dans cette catégorie.Victoire espagnole également en Moto3 avec le quatrième succès de la saison du pilote de 18 ans Izan Guevara (Autosolar Gasgas Aspar), qui accentue son avance en tête du championnat, avec 33 points de plus que Sergio Garcia. Le Français Lorenzo Fellon (SIC58 Squadra Corse) a abandonné.