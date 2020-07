Marquez est resté au garage



Les deux Yamaha en tête de la première séance d'essais libres, les KTM viennent se mêler au débat ! #AndaluciaGP 🇪🇸🏁 pic.twitter.com/Do6wNasoNJ

Tous les regards étaient tournés vers le box numéro 93 de Marc Marquez, maisLe dauphin de Fabio Quartararo à Valence dimanche dernier pour le lancement de cette saison fortement révisée aViñales a attendu les toutes dernières minutes de cette première prise de temps pour coiffer au poteau et dans l'ordre Valentino Rossi (Yamaha), Brad Binder (KTM) et l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha), un temps crédité du meilleur temps, après avoir bouclé son meilleur tour en 1'37”370, loin devant nos deux Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati).Quant à nos grands blessés du début de semaine, ils ont préféré se ménager pour le moment. Marc Marquez (Yamaha), qui va tenter le pari fou de disputer la course dimanche, alors qu'il a été opéré mardi dernier consécutivement à sa violente chute de dimanche dernier à Valence, ne s'est même pas présenté sur la piste. Le sextuple champion du monde pourrait en revanche se tester dans l'après-midi lors de la deuxième séance d'essais libres de ce GP d'Andalousie, programmée un peu après 13h00. Contrairement à Marquez, Cal Crutchlow (Honda) est sorti de son garage vendredi matin, mais le temps d'un tour de mise en place uniquement, bouclé en 1'39”050 (20eme temps). Le Britannique, forfait de dernière minute à Valence en raison d'une chute survenue lors des qualifications, avait lui aussi subi une opération mardi. Alex Rins, qui avait lui aussi reçu le feu vert des médecins jeudi, est, lui, resté au garage pendant toute la séance. L'Espagnol, blessé, avait manqué le coup d'envoi de la saison.