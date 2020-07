Cette fin de séance a été particulièrement indécise. En effet, ce samedi, Maverick Viñales (Yamaha) a bien cru avoir réalisé le meilleur temps de ces qualifications de ce Grand Prix d'Andalousie (Espagne) de MotoGP, lors de son dernier tour. Finalement, son ultime chrono a été invalidé, en raison d'une sortie trop large au-delà d'un vibreur, et c'est finalement un certain Fabio Quartararo qui pouvait laisser exploser sa joie. En 1'37''007, le pilote Yamaha a ainsi signé sa deuxième pole position consécutive, la huitième en tout. Vainqueur du Grand Prix de Jerez la semaine dernière, pour la toute première fois de sa carrière dans la catégorie reine, le jeune Tricolore, âgé de seulement 21 ans, pourrait donc avoir de nouveau une idée derrière la tête.

Quartararo : « Beaucoup plus difficile que la semaine dernière »

Dans un court entretien accordé à Canal+ après la course, Fabio Quartararo a ainsi notamment déclaré : « Ça a été beaucoup plus difficile que la semaine dernière. Je ne me suis pas bien senti du tout sur le « time attack ». Je suis très surpris d'avoir fait la pole position. L'objectif, c'était la première ligne. On sait qu'on aura un meilleur rythme de course demain (ndlr : dimanche). On a travaillé dessus. Le plus important, c'est la course. » De son côté, Marc Marquez (Honda), présent ce samedi matin lors de la troisième séance d'essais libres, quatre jours seulement après avoir été opéré d'une fracture de l'humérus droit, a bien essayé de prendre part à ces qualifications. Finalement, en tout début de séance, bien que déjà installé sur sa moto, le pilote espagnol, sextuple champion du monde de la spécialité, a préféré regagner directement son stand. Juste après la fin de cette session, son forfait pour la course de ce dimanche a même été officiellement annoncé, alors qu'il aurait pu techniquement partir en dernière position. Du côté de la Moto3, la pole position a été enlevée par le pilote japonais Tatsuki Suzuki (Squadra Corse).