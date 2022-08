MotoGP : Fracture du talon droit pour Aleix Espargaro

After further checks, it's been discovered that @AleixEspargaro does have a fracture in his right heel



Quick recovery, Aleix! We'll see you in Austria 🇦🇹#BritishGP 🇬🇧 | 📰https://t.co/a5lgboqSYh

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2022

Aleix Espargaro ne s’en est finalement pas si bien sorti. Ce samedi, à l’occasion de la quatrième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote Aprilia a été victime d’une très lourde chute. Après avoir subi un « highside » qui l’a éjecté de sa machine, l’Espagnol a été transporté au centre médical du circuit avant d’avoir l’autorisation des médecins pour reprendre la piste. Sixième temps des qualifications puis neuvième ce dimanche lors de la course juste derrière Fabio Quartararo, Aleix Espargaro a été vu boitant sérieusement et n’a pas échappé à de nouveaux examens médicaux, effectués ce lundi à l’Hôpital Dexeus de Barcelone. Les résultats ont été communiqués par l’écurie Aprilia. « Aleix Espargaró a été diagnostiqué avec une fracture du talon au pied droit », annonce la firme de Noale dans un communiqué qui confirme la puissance du choc subi par son pilote, qui était notamment retombé sur ses pieds au moment de la chute.Dans ce même communiqué, Aprilia a confirmé le protocole médical que devra suivre son pilote, qui ne sera pas opéré de cette fracture. « La blessure ne nécessite pas de traitement chirurgical, et Aleix s'est vu prescrire sept jours de repos absolu pendant lesquels il devra utiliser des béquilles pour ne pas fatiguer son pied blessé », annonce la firme italienne. Alors que le MotoGP fera étape au Autriche du 19 au 21 août prochain, Aleix Espargaro a pour objectif « d'arriver au prochain week-end de course dans la meilleure condition physique ». Dauphin de Fabio Quartararo au classement du championnat à huit manches de la fin de la saison, le natif de Granollers est conscient que toute course manquée sera un handicap lourd dans la lutte pour le titre mondial alors que Francesco Bagnaia, vainqueur des deux derniers Grands Prix, fait un retour fracassant sur le devant de la scène et n’a plus que 49 points de retard sur « El Diablo ».