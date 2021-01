MotoGP : Ducati reste jusqu'en 2026

Un titre de champion du monde des constructeurs à défendre

Présente en MotoGP depuis 2003, Ducati le restera au moins jusqu’en 2026 ! L’écurie italienne a en effet prolongé ce mercredi son contrat pour cinq ans avec Dorna Sports, le promoteur du championnat du monde. « Les courses ont toujours été une partie fondamentale de la marque Ducati et ça le restera. Elles représentent un moyen de nourrir cette passion éprouvée par les fans du monde entier, mais aussi un laboratoire de recherche avancé où les matériaux les plus sophistiqués et les méthodes de conception les plus innovantes sont testés., que ça soit en termes technologies ou d'émotions, les récentes Superleggera V4 et Multistrada V4 en sont la preuve. Dans les deux cas, bien qu'elles aient des déclinaisons très différentes, l'expérience acquise en MotoGP s’est avérée fondamentale. Cet accord confirme qu’au-delà de l’expansion de notre gamme, les motos de compétitions continueront d’occuper une place centrale à nos yeux. Je tiens à remercier Dorna Sports et tout particulièrement Carmelo Ezpeleta pour leur excellent travail pendant toutes ces années. Ils ont fait du MotoGP une plateforme médiatique vraiment extraordinaire », s’est félicité Claudio Domenicalli, le PDG de Ducati Motor Holding.Depuis ses débuts en MotoGP, Ducati a remporté un titre de champion du monde des pilotes, grâce à l’Australien Casey Stoner en 2007, et deux titres de champion du monde des constructeurs, en 2007 et en 2020. La saison passée, c’est Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci et Jack Miller qui étaient au guidon de la Desmocedici GP 2020.En 18 saisons, Ducati est monté sur 160 podiums, dont 51 victoires.