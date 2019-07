MotoGP: Bradl va remplacer Lorenzo en Allemagne 

Blessé suite à une nouvelle grosse chute et contraint à renoncer au Grand Prix des Pays-Bas en raison de fractures aux vertèbres T6 et T8, Jorge Lorenzo va être remplacé par Stefan Bradl lors du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. Pilote d'essais pour la marque japonaise, il était le grand favori pour prendre la place du Majorquin pour son Grand Prix national. "C'est une course spéciale pour moi. Je suis ravi de pouvoir aider l'équipe et je les remercie pour cette opportunité", a-t-il expliqué dans un communiqué.