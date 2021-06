MotoGP : Binder reste fidèle à KTM

Brad Binder a convaincu ! Arrivé en début de saison passée en MotoGP chez Red Bull KTM Factory Racing, le Sud-Africain a prolongé son contrat, qui arrivait à terme en décembre, ce mardi jusqu’à fin 2024. L’actuel huitième du championnat du monde de MotoGP, qui fêtera ses 26 ans en août prochain, a remporté son tout premier Grand Prix la saison passée en République tchèque, mais n’est pas parvenu à monter sur le podium depuis, même s’il a terminé deux fois cinquième cette année, au Portugal et ce dimanche en Italie. « Je suis super content de pouvoir resigner pour trois saisons supplémentaires avec KTM, ce qui nous amènera à dix années de partenariat, se réjouit Binder. C’est incroyable comme le temps passe vite et nous avons toujours entretenu une bonne relation. Je suis ravi de porter leurs couleurs et c’est agréable de savoir son futur assuré. Je leur suis très reconnaissant du soutien et de la confiance qu’ils m’accordent, c’est un réel honneur. Nous pouvons désormais pleinement nous concentrer sur notre progression. Nous ne sommes pas si loin et ça serait vraiment beau de pouvoir accomplir de grandes choses ensemble. Je suis impatient de voir ce que ces prochaines années nous réserveront ».

Binder, un pur produit KTM

Brad Binder est un pur produit KTM, dont il porte les couleurs depuis la Red bull Rookies Cup en 2009. Puis il a débuté en 125cc (ex-Moto3) en 2011, avec un titre de champion du monde à la clé en 2016, avant de grimper en Moto2 en 2017 (vice-champion du monde en 2019) et donc en MotoGP 2020. « Ce renouvellement de contrat était une évidence, car nous aimons Brad en tant que pilote et pour ce qu’il apporte à l’équipe, à la marque, ainsi qu’à la catégorie, affirme Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports. Il était aussi très enthousiaste à l’idée de s’engager sur le long terme avec nous ; ça en dit long sur sa progression et son potentiel dans ce Championnat. Parfois vous tombez sur des pilotes dont les valeurs collent parfaitement aux vôtres et le fait que Brad ait franchi chacune des étapes à nos côtés rend cette histoire très spéciale. Nous sommes très fiers de pouvoir poursuivre l’aventure avec lui et de définir ensemble de nouveaux objectifs. » Brad Binder espère poursuivre sur sa belle lancée dès ce dimanche lors du Grand Prix de Catalogne.