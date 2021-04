MotoGP : Aprilia prolonge l'aventure

Après Ducati en janvier et Yamaha en février, une autre écurie a prolongé son contrat avec le MotoGP jusqu’à la fin de la saison 2026. Il s’agit des Italiens d’Aprilia. L’annonce a été faite ce jeudi en marge du Grand Prix d’Espagne à Jerez, où se déroulera la quatrième étape du championnat du monde ce dimanche. A partir de la saison prochaine, l’écurie basée près de Venise sera considérée comme "team officiel", suite à la fin de son contrat avec Gresini Racing, qui courait depuis 2015. « Je suis bien évidemment heureux de cette prolongation. À compter de la saison 2022, nous y prendrons part, qui plus est en tant que constructeur. Cela nous apportera – je l’espère - de nouvelles opportunités, mais aussi d’autres responsabilités qu’il faudra gérer. C’était une étape logique, dans la mesure où nous commençons à récolter les premiers fruits, de ce dur labeur produit à Noale, sur notre structure et sur nos magnifiques RS-GP. Nos pensées vont également en ce moment même au team Gresini Racing, qui nous a accompagnés toutes ces années. En la mémoire de Fausto Gresini, je souhaite à son équipe et à tout le staff, le meilleur pour l’avenir », a réagi Massimo Rivola, le PDG d’Aprilia Racing.

294 victoires pour Aprilia

« Le fait que Dorna Sports et Aprilia prolongent leur partenariat est vraiment une excellente nouvelle pour le Championnat du Monde. Nous sommes excités à l’idée de poursuivre notre association avec ce constructeur italien, qui s'est fixé de nombreux objectifs fascinants, que ça soit en matière de performances en course, ou d’excellence technique globale », s’est réjoui de son côté Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna Sports, promoteur du MotoGP. Présente dans le championnat du monde de moto depuis 1985, l’écurie Aprilia a remporté 294 victoires en Grands Prix mais aucun de ses pilotes n’a jamais été sacré dans la catégorie-reine. Cette saison, ce sont l’Italien Lorenzo Savadori et l’Espagnol Aleix Espargaro qui défendent ses couleurs. Ils occupent respectivement la 22eme et la 6eme place du championnat du monde des pilotes après les trois premiers Grands Prix.