MotoGP : Alex Márquez quitte Honda pour Ducati

A.Marquez décevant depuis ses débuts en MotoGP

Depuis ses débuts en MotoGP, en 2020, il a toujours piloté une Honda, d’abord chez Repsol Honda aux côtés de son champion du monde de frère Marc, puis chez l’équipe-satellite LCR Honda depuis deux saisons. Mais à partir de 2023, Alex Marquez va découvrir les motos Ducati. Le pilote espagnol de 26 ans s’est en effet engagé avec l’équipe Gresini, où il fera équipe avec l’Italien Fabio Di Giannantonio, alors qu’Enea Bastianini devra trouver une autre équipe. « On avait connaissance de ces négociations entre Alex Márquez et le team Gresini Racing MotoGP. Parallèlement, ils souhaitaient reconduire Fabio Di Giannantonio, comme il a enregistré de très beaux progrès récemment. Nous sommes ravis, a confié Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse. Alex est double Champion du Monde Moto3-Moto2.. Je pense que c’est une bonne chose, aussi bien pour le team que pour lui. Il y bénéficiera d’une moto compétitive, d’une équipe familiale : ce qui pourrait l’aider à s’épanouir. »Alex Marquez, qui a trois ans de moins que son frère Marc, est en effet bien loin du niveau de son aîné dans la catégorie-reine. Il n'a en effet jamais remporté de course en MotoGP, alors que de nombreux nouveaux pilotes ont inscrit leur nom au palmarès depuis 2020, et n'est monté que deux fois sur le podium : deuxième coup sur coup en France et en Aragon en 2020.Son futur coéquipier Fabio Di Giannantonio (23 ans) compte dix points de moins, mais ses résultats sont en amélioration, avec une huitième place la semaine passée en Allemagne. Enea Bastianini (24 ans) peut quant à lui viser une meilleure équipe (aux côtés de Zarco chez Pramac, ou de Bagnia chez Ducati Lenovo ?), lui qui occupe la quatrième place mondiale, après avoir notamment gagné les Grands Prix du Qatar, des Amériques et de France.