Moto : Le Portugal lancera la saison 2023

Grande première pour le Portugal

La saison 2023 de MotoGP a commencé à se dévoiler quelque peu ce mardi. En effet, on apprend qu'elle débutera du côté du Portugal, selon la FIM, qui a dévoilé cette information via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel : "." Pour un premier Grand Prix programmé entre les vendredi 24 et dimanche 26 mars prochains. Une ouverture de programme qui se déroulera du côté de l'Autodromo Internacional d'Algarve.Quant à l'intégralité du calendrier de cette fameuse saison 2023 de MotoGP, il sera communiqué ultérieurement par l'instance. C'est ainsi que pour la toute première fois depuis l'année 2006, une campagne de MotoGP sera lancée en Europe. Sur ces trois dernières décennies environ, le Vieux Continent n'avait eu pareil honneur qu'à seulement deux petites reprises.Puisque jamais auparavant, le pays n'avait alors lancé une saison de MotoGP. Ce sera donc chose faite lors de ce mois de mars prochain. Auparavant, et plus précisément deux petites semaines plus tôt, ce même circuit accueillera alors des tests de pré-saison. Ces fameux tests n'ont toutefois pas encore de date déjà fixée et cette dernière sera alors également communiquée ultérieurement.