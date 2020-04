Moto GP : Le Grand Prix de France reporté

Due to the coronavirus outbreak, the #FrenchGP 🇫🇷 has been postponed 📋



Le calendrier actualisé

Après la Thaïlande, les Etats-Unis, l'Argentine et l’Espagne, un nouveau Grand Prix a dû être reporté en raison de la pandémie de coronavirus., à une date inconnue."Alors que la situation reste en constante évolution, les nouvelles dates du Grand Prix de France et du Grand Prix d’Espagne, qui a été récemment reporté, ne pourront pas être confirmées avant que l’on sache exactement quand il sera possible d’organiser ces événements", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.. Mais étant donné la situation sanitaire de l’autre côté des Alpes, on imagine que cette épreuve sera également reportée.8 mars: Grand Prix du Qatar (Moto2 et Moto3 uniquement)31 mai: Grand Prix d'Italie7 juin: Grand Prix de Catalogne21 juin: Grand Prix d'Allemagne28 juin: Grand Prix des Pays-Bas12 juillet: Grand Prix de Finlande9 août: Grand Prix de République tchèque16 août: Grand Prix d'Autriche30 août: Grand Prix de Grande-Bretagne13 septembre: Grand Prix de Saint-Marin27 septembre: Grand Prix d'Aragon4 octobre: Grand Prix de Thaïlande18 octobre: Grand Prix du Japon25 octobre: Grand Prix d'Australie1er novembre: Grand Prix de Malaisie15 novembre: Grand Prix des Amériques22 novembre: Grand Prix d'Argentine29 novembre: Grand Prix de ValenceA déterminer: Grand Prix d'Espagne, Grand Prix de France