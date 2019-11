Moto GP : Fin de carrière pour Lorenzo ?

Le GP de Valence devrait marquer les adieux de Lorenzo



🚨 Lorenzo anuncia su retirada

🔝 Éxitos del PENTACAMPEÓN:

🏆 Campeón del mundo en 2006 en 250cc

🏆 Campeón del mundo en 2007 en 250cc

🏆 Campeón del mundo en 2010 en MotoGP

🏆 Campeón del mundo en 2012 en MotoGP

🏆 Campeón del mundo en 2015 en MotoGP

🔗 https://t.co/jWW3whf6GN pic.twitter.com/bBbq1nCoYe



— AS Motor (@AS_Motor) November 14, 2019

Jorge Lorenzo va en rester là.à la veille des premiers essais du Grand Prix et à deux heures de la conférence officielle, qu'il a lui-même convoquée, nous apprend AS. D'après le journal espagnol, Lorenzo, lassé par les blessures comme par les pressions qu'il subit à propos de son avenir et du choix de son éventuel futur contrat, lui qui possède encore un an de bail chez Honda, aurait choisi de tourner définitivement la page et de(2010, 2012 et 2015), la catégorie reine. Egalement trois fois vice-champion du monde (2009, 2011, 2013), le Majorquin, qui compte à ce jour 68 succès en GP (47 en Moto GP), est en revanche parti pour terminer l'exercice sans le moindre succès, ce qui ne lui était plus arrivé depuis deux ans.Pire : l'actuel 19eme au classement général des pilotes, 370 points derrière le nouveau roi Marc Marquez, s'apprête à ponctuer l'année (le GP de Valence est le dernier rendez-vous de la saison) sur une saison indigne de son talent et à des années lumières des fabuleux résultats qu'il a accumulés depuis ses débuts. Pas aidé par une moto qui ne correspond pas à ses attentes et sur laquelle il n'a jamais caché son manque de sensations, le champion espagnol, qui pourrait être remplacé au guidon de la Honda RC213V par le Français Johann Zarco, n'a pas réussi à marquer plus de 25 points en quatorze courses, et son meilleur résultat jusqu'à maintenant est une onzième place uniquement, lors du GP de France. Encore récemment, l'intéressé,, avait laissé entendre qu'il ferait un point à l'issue de la saison. Visiblement, il a anticipé sa réflexion, qui l'aurait amené à décider de ranger définitivement sa moto au garage. Ce Grand Prix de Valence devrait donc marquer les adieux de Monsieur Jorge Lorenzo.