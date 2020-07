Moto GP : Espargaro signe chez Repsol Honda (officiel)

Honda Racing Corporation are pleased to announce the signing of Pol Espargaro.

The former Moto2 World Champion will join the Repsol Honda Team on a two-year contract for 2021 and 2022.https://t.co/oDpHqni2ts



— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 13, 2020

Morbidelli reste fidèle à Petronas Yamaha SRT

La saison 2020 de Moto GP ne s'est pas encore lancée, mais cela n'empêche pas les écuries de s'activer en coulisses. Ce lundi matin, l'équipe Repsol Honda a annoncé l'arrivée de Pol Espargaro, à partir de 2021 et également pour 2022., sextuple champion du monde de Moto GP, à la place d'Alex, le frère cadet de ce dernier. La saison 2020 de la discipline débutera officiellement dès ce week-end, à Jerez en Espagne. Espargaro évolue encore aujourd'hui avec Red Bull KTM Factory Racing.Cette équipe avait déjà annoncé son binôme pour 2021, qui sera d'ailleurs ainsi composé de Brad Binder mais également de Miguel Oliveira. Avec cette arrivée d'Espargaro,. Cette année, le champion du monde Moto 2 en 2019 avait pourtant été promu en Moto GP. Il n'y restera donc qu'une saison, aux côtés de son frère aîné, avant de rejoindre LCR, même s'il restera toutefois bel et bien le pilote de la RC213V dans la Honda Racing Corporation. Également ce lundi et aussi en prévision de la saison 2021, l'écurie Petronas Yamaha SRT a, de son côté, annoncé la prolongation du contrat du pilote italien Franco Morbidelli, coéquipier du Français Fabio Quartararo, pour deux saisons supplémentaires.