Nouveau changement dans la saison 2020 de MotoGP ! Alors que le Grand Prix du Qatar a été annulé, que ceux de Thaïlande, des Amériques et d’Argentine ont été reportés et que celui de Valence a été décalé d’une semaine (le 29 novembre, à la fin de la saison), c’est le Grand Prix d’Espagne qui a été officiellement reporté ce jeudi. Suite aux multiples reports, la course se déroulant sur le circuit de Jerez (Andalousie) devrait ouvrir la saison le 3 mai prochain. Mais évidemment, la pandémie de coronavirus, de plus en plus meurtrière en Espagne (4089 morts, soit le troisième pays le plus touché après l’Italie et la Chine) a contraint les organisateurs à ajourner le Grand Prix.

Rendez-vous en France le 17 mai ? Pas sûr...

», précise le communiqué. A l’heure actuelle, le premier Grand Prix de la saison devrait être celui de France, au Mans le 17 mai, suivi de celui d’Italie le 31 mai et celui de Catalogne le 7 juin. Il y a malheureusement peu de chances que ces courses puissent se dérouler aux dates prévue.