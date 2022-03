Les réactions de Zarco et Quartararo après le GP d'Indonésie

Fabio Quartararo et Johann Zarco ont brillé ce dimanche sur le circuit de Mandalika, à l’occasion du GP d’Indonésie, deuxième manche de la saison. Le champion du monde en titre, de la maison Yamaha, a empoché sur une piste mouillée la deuxième place devant son compatriote de chez Pramac, qui complète le podium. Pour Quartararo, parti en pole position, ce résultat est une très bonne nouvelle, lui qui a trop souvent éprouvé des difficultés à piloter sous la pluie. Le sourire était au rendez-vous au moment de faire l’analyse de sa performance. « C’est la première fois que je m’amuse autant sous la pluie. Je sais que dans ces conditions, je peux toujours apprendre, et aujourd’hui j’ai appris énormément. Quand j’étais derrière les pilotes, je ne voyais rien. J’ai vu une opportunité quand j’étais quatrième. Johann (Zarco) et Jack (Miller) se battaient et je savais que c’était le moment d’attaquer. C’est certain, c’est mon meilleur podium et ma plus belle course sous la pluie. Je suis vraiment content », s’est-il réjoui au micro de Canal +.

La frustration de Zarco

Johann Zarco se félicite également de grimper sur la boite même si son sourire n'est pas aussi communicatif que celui affiché par son compatriote. Le Cannois regrette d’avoir mis du temps à lancer sa course pour de bon, dans ces conditions qui ne laissent pas de place à l’erreur. « Je devrais être content car c’est toujours bien de monter sur le podium. Mais j’ai mis du temps à comprendre le grip puis je me suis mis à attaquer très fort. Je pouvais faire de bons tours mais c’était vraiment difficile de dépasser. Ca a été long pour doubler (Alex) Rins et Jack (Miller) donc j’ai perdu du temps. Quand la piste était claire avec personne devant moi, je pouvais vraiment être très rapide mais c’était trop tard. Troisième place, je prends. » Prochain rendez-vous le premier week-end d’avril pour le GP d’Argentine.