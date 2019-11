Le patron de la MotoGP "triste" de voir Lorenzo comme ça

La situation de Jorge Lorenzo ne manque pas d'interpeller tout le petit monde du MotoGP. L'Espagnol possède un palmarès gigantesque mais il n'avance tout simplement pas sur la Honda 2019 quand Marquez brille à chaque course et vient d'ailleurs de s'offrir un nouveau titre mondial avec la même monture...

"Jorge doit commencer à penser s'il peut se remettre et redevenir le Lorenzo que nous connaissons tous ou pas. Je n'aime pas voir un type si bon terminer 19e. Ça me rend triste de le voir comme ça (...) Je crois qu'il doit prendre une décision. Je m'entends bien avec lui, je l'aime bien mais je crois qu'il doit penser à ce qu'il veut faire de sa vie", a déclaré Carmelo Ezpeleta pour Motorsport.

Le patron de la Dorna est assez clair dans son propos et Lorenzo va peut-être, effectivement, décider de quitter Honda et prendre sa retraite du MotoGP. Mais il a encore un an de contrat et ce n'est pas évident.

S'il venait à partir, Johann Zarco serait idéalement placé pour le remplacer aux côtés de Marc Marquez.