GP Thaïlande-MotoGP: Quartararo échoue sur le fil, Marquez champion

Fabio Quartararo est à nouveau passé tout près de sa première victoire en MotoGP, dimanche, au Grand Prix de Thaïlande. Le pilote français a livré une course somptueuse en menant le bal jusqu'au dernier tour, où l'inévitable Marc Marquez l'a doublé à quelques encablures de la ligne d'arrivée. C'est la troisième fois cette saison que le Niçois termine 2e après ses performances en Catalogne et à San Marin. A la faveur de ce succès dans les ultimes instants, Marquez est sacré champion du monde pour la sixième fois de sa carrière et la cinquième fois de rang à quatre courses de la fin. Son dauphin, Andrea Dovizioso, n'a pu finir que quatrième, un cran derrière Maverick Vinales. Fabio Quartararo revient lui à deux points de Valentino Rossi au 7e rang du championnat du monde.