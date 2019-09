GP San Marin-Moto 3: Suzuki, 10e vainqueur de la saison !

Treizième Grand Prix de la saison et... 10e vainqueur différent dans la catégorie Moto 3 avec le succès ce dimanche du Japonais Tatsuki Suzuki (Honda) qui, parti en pole position, s'impose à 21 ans pour la première fois de sa carrière au terme d'une course plus disputée que jamais, jusque dans le dernier tour. Et comble de bonheur et d'émotion le patron de son équipe SIC58, un certain Paolo Simoncelli, papa du regretté Marco Simoncelli, qui a donné son nom à ce circuit de Misano.

Le podium est complété par l'improbable Britannique John Mcphee (Honda), parti en 14e position sur la grille de départ et 2e devant l'Italien Tony Arbolino, qui monte une nouvelle fois sur la boîte.

Au classement du championnat du monde, l'Italien Lorenzo Dalla Porta reste leader, malgré son déclassement d'une place sur pénalité et sa 8e position finale avec 22 points d'avance sur l'Espagnol Aron Canet, victime de problèmes mécaniques et contraint à l'abandon après seulement 3 tours de course.