Le Japonais Tatsuki Suzuki a décroché sa première pole en carrière ce samedi à Saint-Marin, dans la catégorie Moto3.

Le pilote nippon a pris le meilleur en qualifications sur l’Espagnol Aron Canet (+0"121) et l’Italien Tony Arbolino (+0"127).

@TatsukiSuzuki24 goes from Q1 to pole position at Misano!@aroncanet44 snatches second late on with @dallap48 only seventh after a crash! ⏱️#SanMarinoGP pic.twitter.com/kv17G7T7k9