GP Rép. Tchèque Moto 2: Alex Marquez prend la pole

Une heure après la pole décrochée par Marc Marquez en Moto GP, le petit frère Alex Marquez a suivi les traces de son aîné en s'adjugeant la pole en Moto 2 du GP de République Tchèque. A l'instar de son frère, Alex Marquez a pris le risque d'utiliser des pneus slick malgré les conditions pluvieuses.

Le Britannique Sam Lowes s'élancera en seconde position tandis que l'Italien Lorenzo Baldassarri complète le podium de la grille de départ à Brno.

Rain hit Brno provided a fantastic finish to #Moto2 qualifying! @alexmarquez73 takes pole after risking it on slick tyres! #CzechGP pic.twitter.com/bW4aZpglym