GP Pays-Bas-MotoGP: Victoire de Vinales devant Marquez, Quartararto encore 3e

Deux courses de rang débutée en pole et... 2e podium pour Fabio Quartararo qui, à défaut de décrocher la première victoire d'un Français dans la catégorie reine de la MotoGP, se hisse sur la 3e marche du podium du Grand Prix des Pays-Bas.

Not even the battering wind could stop @FabioQ20



A 2nd consecutive podium in just his rookie #MotoGP season! #DutchGP

Le jeune Tricolore, à l'évidence encore gêné sur une moto très nerveuse et instable par son bras récemment opéré d'un syndrome des loges, n'a pu tenir le rythme des meilleurs et se contente de monter sur la boîte. Elle est dominée non pas par le patron Marc Marquez, toujours leader du championnat du monde, qui doit se contenter d'une 2e place, mais bien par un Maverick Vinales renaissant, après un début de saison galère. L'Espagnol offre à Yamaha son premier succès de la saison.

A Assen, la course aura notamment été marquée dès le début de course par la chute de Valentino Rossi au coeur d'un week-end calamiteux et par l'abandon d'un Yohan Zarco encore bien malheureux sur sa KTM.