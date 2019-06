GP Pays-Bas-Moto2: Première pour Fernandez, Lüthi prend les commandes

Augusto Fernandez a décroché la première victoire de sa carrière, dimanche, lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote espagnol a bénéficié d'un incroyable accrochage entre les deux premiers de la course à trois tours de la fin: Alex Marquez, leader de cette catégorie Moto2 jusqu'ici, privé d'un quatrième succès consécutif, et Lorenzo Baldassari, 4e du général. Les deux hommes ont chuté après une tentative de dépassement de l'Italien et n'ont pu repartir.

Tom Lüthi, qui était dauphin de Marquez au classement, s'empare des commandes grâce à une quatrième place qui lui offre 6 points d'avances sur l'Espagnol. Brad Binder et Luca Marini ont respectivement fini deuxième et troisième sur la piste d'Assen.