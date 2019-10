GP Japon-MotoGP: Quartararo encore deuxième derrière Marquez

Sacré champion du monde de MotoGP pour la sixième fois de sa carrière (la cinquième de suite) la semaine passée, Marc Marquez n'en a pas pour autant participé au Grand Prix du Japon en tant que spectateur. L'Espagnol s'est imposé sur le circuit du Motegi, dimanche matin, confirmant sa pole position acquise plus tôt dans le week-end. Tombé en panne d'essence peu après la ligne d'arrivée, Marquez a néanmoins fait cavalier seul tout au long de la course, devant celui qui s'annonce désormais comme son plus sérieux rival pour les années à venir, le Français Fabio Quartararo. Le Niçois, comme en Thaïlande le week-end dernier ou à San Marin et en Catalogne plus tôt dans la saison, a terminé deuxième derrière le crack catalan, Andrea Dovizioso complètement le podium sur la ligne d'arrivée.

A la faveur de cette deuxième place, Fabio Quartararo double Valentino Rossi, l'icône italienne, au 6e rang du championnat du monde. Rossi a dû abandonner lors de ce Grand Prix du Japon et pointe désormais à 18 points de Quartararo.