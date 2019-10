GP Japon-Moto3: Dalla Porta se rapproche du titre

Lorenzo Dalla Porta a assis un peu plus sa domination sur le championnat du monde de Moto3, dimanche matin, en s'imposant lors du Grand Prix du Japon. L'Italien, qui a devancé Albert Arenas et Celestino Vietti au Motegi, a profité des abandons de ses deux poursuivants au classement, Aron Canet et Tony Arbolino, pour prendre le large. Dalla Porta compte désormais 47 points d'avance sur Canet et sera sacré champion du monde en cas de succès du côté de Phillip Island en Australie le week-end prochain.

Tears of joy in parc ferme! @dallap48's father is overcome with emotion as his son closes in on the #Moto3 title! #JapaneseGP pic.twitter.com/rsx4sWAs40