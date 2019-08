GP Grande-Bretagne-Qualifs MotoGP: Marquez en pole devant Rossi

L'Espagnol Marc Marquez a écœuré la concurrence samedi après-midi sur le circuit de Silverstone, il a décroché la pole position en MotoGP, sa 60e dans la catégorie reine, avec un chrono de 1'58"196. Le champion du monde en titre a devancé tous ses poursuivants de quatre dixièmes de seconde, à commencer par Valentino Rossi, qui partira donc deuxième sur la grille en Grande-Bretagne.

Jack Miller complètera la première ligne devant le Français Fabio Quartararo, 4e après avoir dominé toutes les séances d'essais libres depuis le début du week-end. Johann Zarco s'élancera lui de la 14e position.

