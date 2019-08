GP Grande-Bretagne-MotoGP: Rins s’impose, Quartararo abandonne

Sensation à Silverstone ! Parti en pole position ce dimanche, à l’occasion du GP de Grande-Bretagne, Marc Marquez s’est fait souffler la victoire sur le fil par son compatriote Alex Rins, pourtant 5e sur la grille de départ. Déjà vainqueur à Austin (Texas), le pilote Suzuki signe-là sa deuxième victoire de la saison. Maverick Viñales complète le podium, tandis que son coéquipier chez Yamaha Valentino Rossi décroche la 4e place.

Une course marquée par la chute spectaculaire de Fabio Quartararo, qui a embarqué avec lui Andrea Dovizioso, dont la Ducati a pris feu. Johann Zarco a lui aussi abandonné au guidon de sa KTM.

What an extraordinary finish!!! @Rins42 beats @marcmarquez93 by 0.013s! #BritishGP pic.twitter.com/TfT8VUFhnV