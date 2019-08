GP Grande-Bretagne-Moto3: Ramirez sur le fil

Marcos Ramirez (Honda, Leopard Racing) a remporté ce samedi sa deuxième course de la saison sur le circuit de Silverstone, dans la catégorie Moto3. Le pilote espagnol, qui quittera la catégorie en fin d’année pour s’aligner avec l’American Racing Team en Moto2, s’est emparé de la tête lors du dernier tour, devançant ainsi Tony Arbolino (2e) et Lorenzo Dalla Porta (3e).

Au championnat, Lorenzo Dalla Porta mène toujours avec 171 points devant Aron Canet (157 points) et Tony Arbolino (133 points).

