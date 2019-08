GP Grande-Bretagne: Lorenzo bien de retour, Guintoli remplace Mir

L’écurie Repsol Honda a confirmé ce mardi sur son site internet le retour à la compétition de Jorge Lorenzo lors du Grand Prix de Grande Bretagne ce weekend (23 au 25 août). L’Espagnol s’était fracturé deux vertèbres à cause d’une chute durant les essais du GP des Pays-Bas à Assen en juin dernier et avait manqué les trois manches suivantes, en Allemagne, République Tchèque et Autriche.

Son compatriote Joan Mir sera par contre lui toujours absent. Le pilote Suzuki s’est blessé lors d’une séance d’essais à Brno (République Tchèque) début août et son écurie n’avait aligné que son coéquipier Alex Rins lors de la dernière course en Autriche. "Sa présence en Angleterre a été écartée car il n'a pas encore récupéré à 100% de la contusion pulmonaire dont il a été victime et souffre d'une faiblesse générale en raison du manque d'entraînement depuis son accident", a indiqué le constructeur dans un communiqué.

Les Japonais remplaceront cette fois l’Ibère par Sylvain Guintoli. Le Français de 37 ans a déjà couru deux Grands Prix pour la firme nippone cette année grâce à des "wild-cards", inscrivant les 3 points de la 13e place en Catalogne.