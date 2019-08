GP Grande-Bretagne-Libres Moto GP: Quartararo poursuit son sans-faute

C’est incontestable. A l’issue des trois séances d’essais libres, c'est Fabio Quartararo qui a été le fort sur la piste de Silverstone (Angleterre).

Lors des essais libres 3, ce samedi, le rookie français, au guidon de sa Yamaha Petronas, a battu Valentino Rossi de 14 centièmes pour signer le meilleur temps avec un chrono de 1'58"547.

Le champion du monde en titre Marc Marquez a terminé la séance à la 3e position, tandis que les Ducati officielles de Danilo Petrucci (5e) et Andrea Dovizioso (10e) finissent plus loin. A noter que Johann Zarco a pris la 15e place avec sa KTM.

