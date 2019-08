GP Gde-Bretagne-Libres MotoGP: Quartararo impressionne

Fabio Quartararo a survolé la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce vendredi, à Silverstone. Le prodige français a tourné en 1'59"952, s'approchant à seulement 11 millièmes du record de la piste.

Le pilote Yamaha relégué à plus d'une demi-seconde ses rivaux, Marc Marquez (2'00"538) et Maverick Vinales (2'00"682).

What a stunner from @FabioQ20!



The @sepangracing rider tops FP1, just 0.011s away from the all-time lap record! #BritishGP pic.twitter.com/Q5MzMrHn5a