GP France-MotoGP: Marquez l’emporte, Quartararo 8e

Marc Marquez a remporté le Grand Prix de France MotoGP, ce dimanche au Mans. Le pilote espagnol du team Honda, parti en pole, s’est imposé devant les Ducati d’Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci.

Fort de trois victoires désormais cette saison, le champion du monde conforte ainsi son leadership au classement général, alors qu’Alex Rins (Suzuki) se contente du 10e rang du jour.

Côté français, Fabio Quartararo (Yamaha), 10e sur la grille, se classe au final huitième. Johann Zarco (KTM) prend quant à lui les points de la 13e place.

Another dominant display from @marcmarquez93!



Three victories from the last four races for the @HRC_MotoGP rider! #FrenchGP pic.twitter.com/x9pzmB4Vnx