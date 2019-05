GP France-Moto2: A. Marquez a le dernier mot

Alex Marquez s’est adjugé le Grand Prix de France dans la catégorie Moto2, ce dimanche au Mans. L’Espagnol, troisième sur la grille, s’est offert son premier succès de la saison en prenant le meilleur sur ses compatriotes Jorge Navarro et Augusto Fernandez notamment.

L’Italien Lorenzo Baldassarri, le leader du championnat, a lui jeté l’éponge et voit le Suisse Thomas Lüthi, sixième du jour, revenir dans sa roue (68 points contre 75).

