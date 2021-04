GP du Portugal (Qualifications) : La pole position pour Fabio Quartararo, Johann Zarco en première ligne

Can you believe it?! 😱@PeccoBagnaia's lap has been cancelled due to a yellow flag infringement, and he doesn't know yet!!! ❌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Kh2BLNLzCe

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 17, 2021

Rins et Zarco placés, M.Marquez en deuxième ligne

MOTOGP / GRAND PRIX DU PORTUGAL

Qualifications 2 - Samedi 17 avril 2021

Fabio Quartararo prend l’avantage à Portimão ! Alors que le pilote français s’est montré à son avantage lors de la troisième séance d’essais libres dans la matinée, avant de confirmer dans la quatrième, le vainqueur du dernier Grand Prix de Doha est allé chercher la pole position du Grand Prix du Portugal. Mais, s’il s’est très vite montré dominateur dans cette Q2, le Niçois a dû attendre un coup du sort pour s’offrir une onzième pole position dans la catégorie reine, la première cette saison. En effet, dans son dernier effort, Francesco Bagnaia a tiré le plein potentiel de sa Ducati pour aller chercher le record du circuit mais quelques secondes plus tard, la direction de course a effacé le chrono établi par l’Italien en raison du drapeau jaune sorti à la suite de la chute de Miguel Oliveira. Or, dans un tel cas de figure, la règle est très clair avec toute amélioration qui est immédiatement effacée, avec « Pecco » qui s’élancera finalement de la onzième position. Avec un meilleur tour en 1’38’’862, Fabio Quartararo s’assure de la pole position mais la menace sera au rendez-vous ce dimanche lors du départ.Car, pour 89 millièmes de seconde, Alex Rins a signé le deuxième temps au guidon de sa Suzuki, dont les départs sont de bien meilleure qualité que ceux de la Yamaha du Français. A cette menace venue d’Espagne s’ajoute celle du leader du championnat du monde. En effet, malgré une chute au tout début de la Q2, Johann Zarco a signé le troisième temps de cette séance de qualifications à 129 millièmes de seconde de son compatriote, devançant d’un souffle Jack Miller. Une deuxième ligne que l’Australien occupera avec Franco Morbidelli et… Marc Marquez ! De retour ce week-end, le pilote Honda est parvenu à se sortir du repêchage qu’est la Q1 avec le meilleur temps devant son successeur au palmarès du championnat du monde Joan Mir. Dans le grand bain, Marc Marquez a ainsi signé le sixième temps à un quart de seconde de la référence établie par Fabio Quartararo. Confirmant les progrès de l’Aprilia, récemment essayée par Andrea Dovizioso, Aleix Espargaro s’élancera de la troisième ligne avec Luca Marini et Joan Mir à ses côtés. Si un côté du garage Yamaha a le sourire, ce n’est pas le cas pour Maverick Viñales, qui n’a pu faire mieux que le 12eme temps après avoir vu sa référence précédente effacée pour, là-aussi, une question de drapeau jaune.Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’089Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’129Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’199Franco Morbidelli (ITA/Yamaha Petronas SRT) à 0’’241Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’259Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’307Luca Marini (ITA/Ducati VR46 Avintia) à 0’’524Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’536Miguel Oliveira (POR/KTM) à 0’’583Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’620Maverick Viñales (ESP/Yamaha) à 0’’945