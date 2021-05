GP d'Italie : Les réactions de Quartararo et Zarco après la course

En pole position lors des trois derniers rendez-vous du championnat du monde 2021 de MotoGP, Fabio Quartararo n’a confirmé en course qu’une seule fois, le 18 avril au Portugal. Ce dimanche au Mugello, théâtre du Grand Prix d’Italie, El Diablo a de nouveau été le numéro 1 en course après avoir dominé la séance de qualifications. Vainqueur devant Miguel Oliveira et Joan Mir, il est apparu au micro de Canal + avec une joie mesurée, attristé par le décès de son homologue suisse de Moto3, Jason Dupasquier, à qui il a tenu à rendre hommage. « C’était très difficile car je pensais chaque tour à Jason. Cette course est pour lui et toute sa famille, a-t-il réagi dans un premier temps avant de revenir sur la course et sa belle opération au classement général. Depuis le début du week-end, je me sentais très bien sur cette piste. Ce sont des points importants d’autant qu’on annonçait Ducati ici, et il n’y en a pas une sur le podium. C’est bien pour la France, je pense qu’on est en train de faire quelque chose d’extraordinaire avec Johann (Zarco). »

Zarco n'a pas voulu prendre de risques

Johann Zarco a quant à lui dû se contenter d’une quatrième place, bien qu’il ait tenu tête à son compatriote. Le pilote Ducati n’a nourri aucun regret après la course. « L’objectif était de ne pas laisser partir Fabio (Quartararo). La stratégie de doubler Fabio en ligne droite et essayer de le garder derrière marchait au début. Mais il s’est bien battu pour me doubler de plus en plus tôt. Il l’a très bien fait. J’aurais peut-être pu tenir Fabio en prenant d’autres risques, quitte à chuter mais c’est un feeling que je n’ai pas encore. Je ne voulais pas ça. » Il s’offre tout de même le luxe de prendre la deuxième place du championnat du monde à 24 points de son compatriote. Une issue positive à une semaine du Grand Prix de Catalogne.